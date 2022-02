Lancement des festivités pour les 50 ans des unités spéciales de la police fédérale

La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) et le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) étaient présents mercredi matin à la caserme Géruzet d'Etterbeek pour donner le coup d'envoi des festivités des 50 ans de la direction des unités spéciales (DSU) de la police fédérale. Des événements et activités sont prévus tout au long de l'année.

En ce premier jour des festivités, c'est un regard rétrospectif sur les 50 années écoulées qui est proposé à travers l'exposition d'anciens uniformes, équipements et véhicules comme le Scout Car. Ce dernier engin blindé qui date de la seconde guerre mondiale était notamment utilisé par les unités spéciales à leur naissance en 1972 pour sécuriser des départs de vols à l'aéroport national. C'est la prise d'otages, lors des Jeux olympiques de Munich, de la délégation israélienne qui a incité l'Allemagne et d'autres pays européens à créer des groupes d'intervention spécialisés. Le "Group Diane" est ainsi né en 1972 au sein de la Légion mobile de la gendarmerie belge. Il comptait alors 75 membres, contre 550 aujourd'hui. Un ouvrage sur l'histoire des unités spéciales sortira le 22 avril. Les ministres se sont entretenus avec différents agents. "Ils sont le dernier recours, et interviennent dans les dossiers les plus complexes et les opérations les plus dangereuses", a rappelé Annelies Verlinden. Les unités spéciales seront mises en avant lors de la fête nationale du 21 juillet. Une cérémonie officielle sera, de plus, organisée pour leur 50 ans le 29 septembre. (Belga)