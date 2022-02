Bruxelles, première ville belge à bénéficier de plans de rues détaillés sur Google Maps

Bruxelles est la première ville belge, depuis ce jeudi, à bénéficier de la fonctionnalité "Detailed Street Maps" (plans détaillés des rues) sur Google Maps, a annoncé le géant du web.

Les usagers et utilisatrices qui ont recours à ce service de navigation à Bruxelles peuvent désormais recevoir des informations très détaillées sur les rues, parmi lesquelles l'emplacement des trottoirs et des passages pour piétons, mais aussi la forme et la largeur des rues (à l'échelle). Ces renseignements pourront les aider à choisir l'itinéraire le plus approprié et le plus sûr, surtout pour se déplacer par exemple en fauteuil roulant ou avec une poussette. En Belgique, la primeur a été donnée à Bruxelles. Google prévoit de rendre cette nouvelle fonctionnalité disponible dans plus de 50 villes à travers le monde d'ici la fin de l'année, notamment à Berlin, Singapour et Seattle. "C'est grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle que Google a une meilleure compréhension des environnements urbains au niveau international", affirment les développeurs. "Depuis son lancement il y a 15 ans, Google Maps a redéfini le terme 'cartes'." (Belga)