La Belgique dans le vent jusqu'à samedi

Il fera assez ensoleillé ce jeudi, mis à part sur l'est du territoire où des bancs de nuages parfois accompagnés de pluie s'attarderont. En fin d'après-midi, une zone de précipitations atteindra également l'ouest du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera encore assez fort dans l'intérieur des terres et fort à la mer, avec des rafales pouvant atteindre 60 à 70 km/h. Le mercure affichera 7 degrés sur les hauteurs et de 10 à 11 degrés en plaine.

Pendant la nuit, le temps deviendra temporairement sec avant qu'une nouvelle zone de pluie n'aborde le territoire, accompagnée d'un vent soutenu de secteur sud. Les minima seront compris entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 8 degrés à la mer. La matinée de vendredi débutera sous la pluie mais le temps devrait ensuite devenir plus sec. Le vent, en revanche, se renforcera. Dans le courant de l'après-midi et en début de soirée, les rafales pourraient dépasser 100 km/h localement. Les températures seront comprises entre 8 et 13 degrés. Samedi, le soleil devrait percer la couche nuageuse et ramener un temps plus sec et plus calme, avec des maxima de l'ordre de 5 à 9 degrés. Il fera également plus doux dimanche, malgré quelques légères pluies, avec des températures comprises entre 6 et 12 degrés. (Belga)