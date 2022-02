La FWB veut améliorer sa prise en charge des victimes d'attentats et de catastrophes

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé jeudi en première lecture un avant-projet de décret visant à mettre en place un guichet central pour assurer une prise en charge plus rapide et efficace des victimes d'attentats et de catastrophes majeures.La mise sur pied de ce guichet fait notamment suite aux recommandations de la commission d'enquête sur les attentats de Bruxelles en mars 2016. Un guichet central pour les victimes d'attentats et de catastrophes majeures existe déjà depuis 2019 dans le cadre d'un protocole d'accord conclu entre le Collège des procureurs généraux, le parquet fédéral et les ministres compétents des trois Communautés. L'avant-projet de décret adopté ce jeudi vient, lui, compléter ce dispositif pour ce qui concerne les compétences spécifiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il fixe ainsi le cadre légal pour la mobilisation de différents acteurs psycho-sociaux auprès des victimes et de leurs proches lors de la survenance d'une urgence collective. Le gouvernement précise que 330.000 euros ont été dégagés depuis 2020 pour la formation des intervenants en cas d'urgence collective. En outre, depuis cette année, un budget annuel de 330.000 euros est prévu pour assurer la prise en charge sociale et psychologique des victimes en cas d'urgence collective, selon un communiqué de la ministre en charge des Maisons de justice, Valérie Glatigny (MR). (Belga)