Le DNF déconseille de circuler en forêt et ferme les parcs domaniaux en Wallonie

Le Département de la Nature et des Forêts (DNF) de la Région wallonne recommande fortement d'éviter les promenades ou de circuler en forêt vendredi, en raison du passage de la tempête Eunice sur notre pays, a-t-il annoncé jeudi. Les parcs domaniaux seront quant à eux fermés au public durant toute la journée. Des rafales de vents pouvant atteindre localement 120 km/h en Wallonie ont été annoncées par l'Institut royal météorologique (IRM) pour la journée de vendredi, entre 12h00 et 20h00.

L'IRM a en outre émis une alerte jaune au vent pour la Wallonie et Bruxelles. Les provinces de Flandre occidentale, de Flandre orientale et d'Anvers ont quant à elles été placées en alerte orange. Les rafales pourraient atteindre 150 km/h sur le littoral. Un passage en code rouge pour cette région n'est d'ailleurs pas exclu par l'Institut royal météorologique. Ces vents forts sont susceptibles de provoquer des dégâts et des perturbations temporaires du réseau routier, ferroviaire et aérien. Au niveau routier, les déplacements non-essentiels sont déconseillés ce vendredi après-midi. Une cellule de crise fédérale a été activée ce jeudi pour suivre la situation, à laquelle le Centre régional de crise de Wallonie est associé. Le numéro d'appel 1722 pour des interventions de pompiers non urgentes a été activé mardi par le SPF Intérieur. "Il n'y a pas de risque d'inondation en Wallonie associé au passage de la tempête Eunice", précise le Service public de Wallonie (SPW). (Belga)