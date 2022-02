Les Belges à l'étranger - Openda buteur mais battu en Conference League, Vertessen gagne face au Maccabi Tel Aviv

Le PSV l'a emporté sur le plus petit écart face au Maccabi Tel Aviv jeudi en seizième de finale de la Conférence League grâce à l'unique but de Cody Gakpo (11e). Yorbe Vertessen est entré au jeu à la 61e minute alors que Johan Bakayoko et Maxime Delanghe sont restés sur le banc pendant toute la rencontre.

Dans le même temps, Vitesse Arnhem a été battu 2-1 par le Rapid Vienne. Ferdy Druijf, à peine arrivé du FC Malines, ouvrait le score après 32 secondes et Marco Grull doublait la mise un peu plus tard (16e). Loïs Openda a réduit l'écart en seconde période (74e) pour permettre à Vitesse d'appréhender le match retour avec un peu plus de sérénité. L'attaquant international espoir belge a joué toute la rencontre. (Belga)