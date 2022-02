Les voyages intérieurs de Rinus Van de Velde s'exposent à Bozar jusqu'en mai

La nouvelle exposition "Rinus Van de Velde, Inner Travels" invitera dès vendredi à partager les voyages intérieurs de l'artiste belge à Bozar. Présentée jeudi à Bruxelles, cette exposition se déroule dans le cadre du festival d'art Europalia Trains & Tracks.

Pour la première fois, le travail de l'artiste est proposé sous toutes ses facettes. Le voyage débute avec un train grandeur nature fabriqué par l'artiste, serpente parmi les dessins, peintures et constructions de ses 15 dernières années et se termine par la présentation, pour la toute première fois, de son film "La Ruta Natural". Entre départs et retours au foyer sous la forme d'un récit circulaire, "le train agit comme une métaphore du voyage", notent l'organisation. "Voyageur de salon autoproclamé, Rinus Van de Velde raconte des quêtes et aventures semi-héroïques puisées dans ses voyages imaginaires et ses rencontres fictives avec de grandes figures de l'histoire de l'art." L'artiste a également réuni, en parallèle, plusieurs œuvres d'artistes modernes et contemporains, dont Claude Monet, Laure Prouvost, Josephine Troller et Jean Tinguely, qu'il place dans un contexte nouveau. "Si je devais décrire brièvement mon travail, ce serait une autobiographie fictive", a expliqué l'artiste "Je dessine la vie que je n'ai pas vécue, car je suis toujours dans mon atelier et je ne voyage pas. Si je devais résumer ma création en un seul terme, ce serait le rêve éveillé." ??????L'exposition sera ouverte à Bozar jusqu'au 15 mai. (Belga)