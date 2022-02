Pas d'excès d'optimisme pour Eva De Bleeker, à la lecture des chiffres de croissance

La secrétaire d'État au Budget, Eva De Bleeker, est assez satisfaite en apprenant la prévision de croissance de 3% pour 2022, émise par le Bureau du plan. Ce chiffre prouve, à ses yeux, que l'estimation donnée lors de la réalisation du budget était correcte et que l'économie se remet de la crise sanitaire. Elle met cependant en garde contre tout d'excès d'optimisme.

"On ne doit pas se leurrer. La question est en effet de savoir ce que notre PIB aurait été s'il n'y avait pas eu le coronavirus", commente la secrétaire d'État. Les bons chiffres de croissance doivent avant tout être vus comme un phénomène de rattrapage. Cela signifie qu'ils n'offrent aucune garantie pour l'avenir. Au contraire. Par rapport à l'an dernier, on observe même un recul net. En 2021, il avait été tenu compte dans le budget d'une croissance de 5,7% qui a même été ajustée par la suite à 6,1%", rappelle-t-elle. Et les défis budgétaires restent énormes. "Si après la reprise complète, nous voulons encore poursuivre sur la voie de la croissance, nous devons faire des efforts et des réformes. Ce sera d'ailleurs nécessaire pour réduire le déficit budgétaire et maintenir sous contrôle la hausse des taux d'intérêt", conclut Mme De Bleeker. (Belga)