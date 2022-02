Quatre entreprises en Wallonie reçoivent le prix de "Factory of the Future"

Les entreprises STAS Factory Tournai, Viventions à Thimister, AISIN Europe et Takeda Belgium ont reçu jeudi le prix de "Factory of the Future", annoncent la fédération technologique Agoria, l'agence wallonne du numérique Digital Wallonia et la fédération de l'industrie chimique Essenscia.

La Wallonie compte désormais 10 Factories of the Future, ce label décerné à des entreprises qui "investissent dans la numérisation, dans leur personnel, dans des processus et des produits intelligents et dans une production de niveau international". Ce prix est une initiative de Agoria et du centre collectif de l'industrie technologique belge Sirris, déployé au sud du pays dans le cadre du programme "Industrie du futur" de Digital Wallonia. (Belga)