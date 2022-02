Tour des Émirats arabes unis: Lotto Soudal au départ avec seulement quatre coureurs

En raison de plusieurs défections de dernière minute, Lotto Soudal a décidé de n'aligner que quatre coureurs au départ du Tour des Émirats arabes unis (WorldTour) dimanche.

Le Belge Xandres Vervloesem, l'Allemand Michael Schwarzmann, l'Australien Jarrad Drizners et le Britannique Matthew Holmes défendront les chances de la formation belge de John Lelangue. "Nous aurions préféré qu'il en soit autrement, mais nous ne pouvons rien y faire malheureusement. La santé de nos coureurs reste toujours notre priorité. En concertation avec le médecin de l'équipe et le médecin de l'UCI, et conformément à notre protocole interne Covid, nous avons été contraints de prendre cette décision", a justifié le manager général de la formation belge dans un communiqué jeudi. "Holmes et Vervloesem pourront essayer de viser un bon classement au général, Schwarzmann pourra jouer sa carte dans les sprints et qui sait ce que Drizners pourrait faire dans une échappée", a expliqué de son côté le directeur sportif Mario Aerts. (Belga)