Un site fédéral permettra au citoyen de savoir comment on utilise ses données

Un site internet permettra à terme au citoyen de savoir quelles sont les données personnelles utilisées par l'administration et ce qu'elle en fait. Une première étape a été franchie jeudi: sur "mydata.belgium.be", celui-ci sera renseigné de manière générale sur le traitement des données réalisé par une administration.

"Mydata est le plus grand projet de transparence jamais réalisé par l'administration fédérale. Cette première phase consiste en un outil qui permet à chaque institution publique de communiquer de manière lisible et précise sur la manière dont les données personnelles sont utilisées", a expliqué jeudi le secrétaire d'État en charge de la protection de la vie privée, Mathieu Michel. À ses yeux, un tel outil doit construire une relation de confiance entre l'administration et le citoyen dès lors que des données personnelles sont en jeu. Le citoyen pourra par exemple savoir quelles sont les données utilisées lorsqu'il commande un guide dans un musée fédéral, ce que fait le SPF Mobilité avec les données fournies lors d'une demande d'immatriculation d'un véhicule, etc. Trois autres phases sont prévues en vue d'un aboutissement à la fin 2023. Dans une deuxième étape, le citoyen recevra un aperçu des sources authentiques fédérales existantes (Banque carrefour de la sécurité sociale, Carpass, etc.) et du type de données qu'elles collectent. Dans la troisième étape, le projet prendra un tour plus personnel puisque les citoyens pourront voir, dans un environnement sécurisé, quels traitements de leurs données personnelles ont été effectués par l'administration. Dans la dernière étape, les citoyens pourront voir quelles sont les données personnelles qui sont présentes dans une source authentique et pourquoi. Soixante institutions ont participé à ce projet coordonné par le SPF Stratégie et Appui. Ce site centralisera les informations qui sont disponibles séparément auprès des différents services fédéraux. (Belga)