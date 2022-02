BNXT League - Ostende reste invaincu et élimine Limburg United de la course au Top 5

Ostende s'est imposé vendredi soir à domicile (99-82) face à Limburg United pour le compte de la 17e journée en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.

Les Limbourgeois ont tenu une mi-temps face au champion de Belgique. Bien emmenés par Jonas Delalieux (20 points et 6 rebonds), les visiteurs restaient au contact avec les Ostendais en première mi-temps (17-18 et 43-39 à la pause). Mais au retour des vestiaires, la machine ostendaise s'est mise en route. Avec 25 passes décisives, le collectif des champions en titre a fait la différence pour creuser l'écart au troisième acte (75-63) et confirmer dans les dix dernières minutes (99-82). Une défaite qui scelle le sort de Limburg United qui ne peut plus, mathématiquement, accéder au Top 5 de la compétition, qualificatif pour le Golden Groupe. Au classement, Ostende reste invaincu avec 17 victoires en autant de rencontres. Suivent Malines (12-5), Mons (11-6), Anvers (10-7), Charleroi (9-8), Louvain (9-8), Limburg United (8-9), Alost (5-12), le Brussels (2-15) et Liège (2-15). (Belga)