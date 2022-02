La Haute École de la Province de Liège intègre un réseau d'universités européennes

La Haute École de la Province de Liège (HEPL) a intégré un réseau de partenaires européens, dénommé Unigreen, en vue de créer une université européenne spécialisée dans les domaines de l'agronomie, des biotechnologies et des sciences de la vie, a-t-on annoncé vendredi à la Province de Liège.Ces partenaires sont l'Université d'Almería (Espagne), l'Université agricole d'Islande, l'Université agricole de Plovdiv (Bulgarie), l'institut polytechnique de Coimbra (Portugal), Paris Sup'Biotech (France), l'Université de Modène et Reggio Emilia (Italie), l'Université des sciences de la vie de Varsovie (Pologne) et la Haute École de la Province de Liège. Après avoir signé jeudi à Bruxelles la demande de subvention adressée à la Commission européenne pour financer les missions et actions futures d'Unigreen, les représentants des institutions partenaires se sont réunis ce vendredi, sur le site de Jemeppe de la Haute École de la Province de Liège. "Les contacts privilégiés instaurés dans le cadre cette université européenne offriront aux enseignants la possibilité de travailler sur des recherches ou des projets interdisciplinaires et internationaux. Ils faciliteront également, pour le corps enseignant mais aussi pour le personnel administratif, la mobilité, les collaborations diverses, l'apprentissage des langues...", souligne Annick Lapierre, directrice-présidente de la HEPL. "Les étudiants, quant à eux, auront l'opportunité de suivre des programmes d'études élaborés conjointement par les établissements d'enseignement impliqués, de choisir des apprentissages virtuels ou mixtes via un futur campus virtuel, d'étudier à l'étranger (et de bénéficier d'aides liées), d'enrichir leur bagage linguistique et d'augmenter leur taux d'employabilité à l'issue de leur cursus." (Belga)