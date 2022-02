La KBR acquiert une partition autographe du compositeur liégeois César Franck

La Bibliothèque royale de Belgique (KBR) a acquis en décembre le manuscrit autographe complet de la Messe à trois voix du compositeur liégeois César Franck (1822-1890), a-t-elle annoncé vendredi. L'exceptionnel volume de 107 pages constitue l'unique source écrite de la main du compositeur de cette version orchestrée datant de 1860, comprenant les six parties de la messe.

Les seules sources connues à ce jour pour cette œuvre de César Franck étaient d'une part, sa réduction publiée pour trois voix, orgue, harpe, violoncelle et contrebasse (dont le manuscrit autographe est conservé à la Bibliothèque nationale de France) et d'autre part, l'édition de la partition d'orchestre publiée à titre posthume en 1909. Cette partition majeure rejoint l'ensemble des autographes musicaux de Franck déjà conservés dans les collections de la KBR, comprenant des mélodies et cantates, l'oratorio Ruth, le trio concertant, le quatuor, prélude, aria et final, ou encore les pièces pour harmonium. "La KBR s'impose donc plus encore comme un lieu de conservation et de valorisation fondamental pour l'étude de l'œuvre de Franck, compositeur majeur du XIXe siècle dont on célèbre le bicentenaire de la naissance en cette année 2022", note l'institution. (Belga)