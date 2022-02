L'IRM n'émet finalement pas d'alerte rouge avant l'arrivée de la tempête Eunice

L'Institut royal météorologique (IRM) n'a pas émis de code rouge en prévision de la tempête Eunice, qui doit balayer notre pays vendredi après-midi, a indiqué vendredi sur Twitter le météorologue David Dehenauw.

"Nous restons en code orange car la probabilité de rafales de plus de 130 km/h sur une zone suffisamment étendue à l'intérieur d'une province est inférieure à 65%, mais localement les 130 km/h pourront être dépassés, même à l'intérieur des terres lors d'une forte averse", explique l'IRM. Pour que le code rouge soit activé au littoral, il faudrait que la zone sujette à de fortes bourrasques représente au moins un quart de la zone côtière, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, a ajouté M. Dehenauw. Le météorologue de l'IRM met toutefois en garde contre un risque très local de rafales de plus de 130 km/h, ce qui signifierait qu'à certains endroits, un code rouge pourrait être de rigueur. "Il s'en est fallu de peu pour qu'on bascule en code rouge", a-t-il relevé. Une forte tempête par vent de sud-ouest (10 Beaufort) et éventuellement une très forte tempête (11 Beaufort) très temporaire et locale le long de la mer du Nord est attendue vendredi entre 14-15h et 18-19h. "Les dégâts pourront être étendus et importants sur certaines régions, tandis que la circulation pourra également être fortement perturbée", prévient l'IRM. (Belga)