Logement à Bruxelles - Plafond à l'indexation des loyers: le PTB dénonce un effet d'annonce malheureux

La PTB a regretté vendredi l'absence d'accord au gouvernement bruxellois sur la limitation de l'indexation des loyers.La proposition de plafonnement à 2% de la secrétaire d'Etat au Logement Nawal Ben Hamou (PS) sur laquelle le gouvernement bruxellois se penchait depuis trois semaines n'a pas abouti. Le groupe DéFI (majorité) avait d'emblée fait part de son opposition à la mesure par l'intermédiaire de son chef, Emmanuel De Bock. Le ministre Bernard Clerfayt était, selon lui, disposé à accepter un lissage dans le temps de l'indexation des loyers, mais pas à une formule aux visées récurrentes, d'autant que les propriétaires auront à faire face à d'importantes mises à niveau de leur bien sur le plan énergétique dans les années à venir. Il a donc opposé son veto à la proposition. "Quand la secrétaire d'État du Logement Nawal Ben Hamou annonce en grande pompe ce genre d'initiative, il faut assumer jusqu'au bout. Au final, on fait face à un effet d'annonce malheureux qui met des milliers de ménages sur le carreau. Pourtant, le PS savait qu'il pouvait compter sur le PTB pour établir une majorité alternative...", a commenté vendredi la cheffe de groupe PTB au parlement bruxellois, Françoise De Smedt. Pour l'élue de la formation d'extrême gauche, le temps presse toutefois: "On a besoin d'urgence de limiter les augmentations que subissent les ménages dans tous les sens. Une indexation de 7% sur un loyer de 900 euros, ça fait 63 euros en plus par mois, 756 euros par an. Et ce gouvernement n'est pas capable de trouver un accord pour appliquer ce qui est annoncé en grande pompe dans la presse", a-t-elle ajouté. Le PTB considère qu'il n'est pas trop tard. Il se dit toujours prêt à tendre la main pour faire aboutir cette mesure. (Belga)