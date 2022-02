Météo - Le week-end sera aussi bien venteux

Le week-end restera marqué par de fortes bourrasques, avec des rafales de vent qui devraient atteindre 70 à 80km/h, indique l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée. La tempête Eunice s'apprête à secouer la Belgique vendredi après-midi avec des pointes annoncées jusqu'à 130km/h au littoral.

Cet après-midi, le vent de sud-ouest deviendra très fort (7 Beaufort) dans les terres et tempétueux (8 Beautfort) sur l'ouest du pays. Des rafales de 130 km/h au littoral, jusqu'à 120 km/ h sur l'ouest et le nord-ouest et entre 80 et 100 km/h ailleurs sont attendues. Localement, ces valeurs pourront être dépassées, prévient l'IRM. Samedi, le vent soufflera encore fort avec en fin de journée, des rafales pouvant atteindre 70 à 80 km/h. Dimanche, il fera encore très venteux avec des rafales de 70 à 80 km/h. Pour le reste, le temps sera nuageux avec de la pluie. (Belga)