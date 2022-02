Qualifications Championnats d'Europe - Deuxième défaite pour les Red Sharks et les Black Waves

La Belgique s'est inclinée 20-4 face à la France dans son 2e match qualificatif en vue des Championnats d'Europe de waterpolo messieurs, vendredi à Kranj en Slovénie.

C'est la 2e défaite des Belges, battus 15-10 par la Slovénie jeudi. Les Red Sharks doivent encore affronter la Suisse (samedi) et l'Allemagne (dimanche). Les deux premiers sont qualifiés pour la phase finale (à 16) à Split en Croatie au mois d'août. Chez les dames, la Belgique a aussi concédé une seconde défaite de rang, s'inclinant 14-7 face à la Suisse au lendemain d'une défaite 23-9 face à la Turquie. Les Belges joueront encore contre la Grèce (vendredi), ainsi que la Serbie (samedi). Là aussi les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la phase finale (à 12) à Split en Croatie. La Belgique n'a plus participé à l'Euro depuis 1989 avec notamment Nancy de Meulenaere qui est à présent le coach des Black Waves. Les deux équipes nationales ont été réactivées en 2018 et visent avant tout à prendre de l'expérience lors de ses rencontres de qualifications. (Belga)