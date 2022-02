Rappel des fromages "Le Sapin Blanc" vendus chez Colruyt

Prolaidis Export rappelle ses fromages de chèvre "Le Sapin Blanc" en raison de la présence de listeria monocytogenes, indique vendredi le groupe Colruyt, qui vend le produit dans ses magasins. La décision a été prise de retirer le fromage de la vente à la suite de contrôles microbiologiques.Le produit pèse 80 grammes et affiche les dates limites de consommation (DLC) suivantes : 20 février 2022 et 3 mars 2022. Il a été vendu entre le 25 janvier et le 18 février inclus, et il porte le numéro d'article 22567 ainsi que le numéro de lot 15012221. Les clients qui ont acheté ce produit sont invités à ne pas le consommer et à le ramener en magasin, où il leur sera remboursé. Entre-temps, tous les magasins ont retiré les produits concernés des rayons. Pour plus d'informations, les clients peuvent contacter le service clientèle de la chaîne au 0800/99.124 (Belga)