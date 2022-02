Tempête Eunice - Deux bateaux à la dérive jusque dans des parcs éoliens au large de la Côte belge

Deux navires, un pétrolier et un bateau cargo, se sont laissé dériver vendredi jusque dans des parcs éoliens au large de la Côte belge et des Pays-Bas, dans l'attente de la fin de la tempête, a-t-on appris auprès des autorités de Flandre occidentale. L'un des bateaux est entre-temps rentré en toute sécurité dans un port néerlandais alors que le pétrolier est encore dans le parc éolien belge.Les deux navires ont été mis en difficulté par les vents violents de la tempête Eunice, qui ont atteint jusqu'à 10 Beaufort en mer, avec des vagues de plus de 10 mètres de haut. Le bateau cargo, le Diamond Sky, a traversé la tempête et dérivé à travers un champ d'éoliennes offshore. Par chance, le navire n'a enduré ni occasionné aucun dommage. Il a finalement pu rallier un port néerlandais. Le second bateau, le pétrolier Maersk nimbus, a également dérivé, à travers le parc éolien Seaport. Un remorqueur assez puissant pour le tirer d'affaire était encore recherché vendredi soir. Plusieurs remorqueurs ont déjà tenté d'atteindre le pétrolier mais ont dû faire demi-tour en raison de la force des éléments. On ne sait pas encore à l'heure actuelle si le pétrolier a été endommagé. La cargaison du bateau est quant à elle intacte et aucune fuite potentiellement nuisible à l'environnement n'est survenue. Les 18 membres d'équipage du pétrolier sont en bonne santé. (Belga)