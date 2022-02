Tempête Eunice - Les parcs, jardins, bois et la forêt de Bruxelles resteront fermés tout le week-end

Vu l'ampleur de la tempête Eunice, les parcs, jardins et bois régionaux bruxellois, ainsi que les parkings de la forêt de Soignes resteront fermés au public jusqu'à mardi, a indiqué vendredi l'agence régionale Bruxelles Environnement dans un communiqué.Elle se réfère à l'Institut royal météorologique (IRM), qui prévoit de nouveaux épisodes venteux jusqu'à lundi soir. "Même s'ils seront moins intenses, ces épisodes venteux présenteront un risque de chutes d'arbres, ces derniers étant fragilisés par la tempête de ce vendredi et par l'engorgement actuel des sols en eau", précise Bruxelles Environnement. Une accalmie est prévue à partir de mardi. Si les prochaines prévisions météorologiques la confirme, "les espaces verts pourront rouvrir après l'inspection, le nettoyage et la sécurisation des lieux", poursuit l'agence régionale. Les espaces verts ont été fermés au public à partir de vendredi 12h00 compte tenu des rafales de vents annoncées. (Belga)