Tempête Eunice - Toujours fort sollicités, les pompiers de Liège ont reçu 200 demandes d'interventions

Les pompiers de Liège ont reçu 200 demandes d'interventions dans le cadre du passage de la tempête Eunice, indiquent-ils vendredi soir. Un nouveau blessé est à signaler à Herstal.Un ouvrier a été blessé à la suite de l'effondrement d'un mur sur un chantier à Herstal. De nombreux arbres sont tombés sur les routes et certaines ont dû être fermées à la circulation le temps de l'intervention des pompiers et des bûcherons de la ville de Liège, submergés d'appels. Les endroits concernés sont notamment la rue du Bassin à Robermont, la rue Henry Maus dans le Laveu, la rue Arbre Sainte-Barbe à Rocourt, la rue d'Ougrée à Kinkempois ou encore le boulevard Kleyer à Cointe. A la rue de l'Hippodrome, c'est une toiture qui menace de s'effondrer tandis que des châssis ont été arrachés dans la rue des Tuileries. Rue d'Amay, dans le Carré, une corniche menace de tomber, la rue est fermée. Un arbre a heurté des câbles électriques avant de tomber sur une voiture et de terminer sa chute sur la voie ferrée, rue de Tilff. La rue est fermée entre le pont de Sauheid et le boulevard de Colonster. Les pompiers et Resa doivent intervenir, mais sont actuellement submergés. Il y a encore un grand nombre d'interventions en cours. Les secours liégeois restent débordés, a précisé la zone de police de Liège. Les pompiers, les bûcherons de la ville et les services de police continueront de travailler une bonne partie de la nuit. (Belga)