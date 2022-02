Tempête Eunice - Une personne blessée par une toiture qui s'est envolée à Liège

Une personne a été blessée par une toiture qui s'est envolée vendredi après-midi à Liège, indique la zone de police liégeoise. Un centre de crise a été ouvert par la ville.La victime a été percutée par la chute d'une toiture, rue Basse-Wez dans le quartier d'Amercoeur à Liège. Des arbres sont par ailleurs tombés, notamment du côté de Cointe, Grivegnée et Chênée, des tuiles se sont envolées, tandis que des panneaux de signalisation et de chantiers sont au sol à de nombreux endroits. La sortie du tunnel de Cointe, quai Banning, est fermée à la suite de la chute d'un arbre qui obstrue la circulation. La police de Liège assure que plusieurs dizaines d'interventions sont en cours dans sa zone. Un centre de crise, supervisé par le bourgmestre de la ville de Liège Willy Demeyer, coordonne les opérations depuis l'Hôtel de police. Pompiers, bûcherons, services de la ville et policiers travaillent sans relâche. Vendredi vers 18h30, les pompiers de Liège étaient complètement débordés. Ils ont mené une centaine d'interventions depuis 14h30. (Belga)