Un tribunal russe ordonne l'incarcération du frère de l'opposant Alexeï Navalny

Un tribunal de Moscou a ordonné vendredi in absentia l'incarcération du frère du principal opposant au Kremlin Alexeï Navalny, Oleg, dans une affaire dénoncée par leurs soutiens comme relevant de la persécution politique.Cette décision a été prononcée in absentia, les autorités ignorant où se trouve actuellement Oleg Navalny. Concrètement, le tribunal a mué en emprisonnement ferme une peine d'un an de prison avec sursis prononcée l'an dernier contre lui dans une affaire de violation des normes sanitaires liées à la pandémie de coronavirus, a indiqué son avocat Nikos Paraskevov sur Twitter. (Belga)