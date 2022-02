Coup d'Etat au Burkina - Burkina: des milliers de personnes rassemblées pour soutenir la junte

Des milliers de Burkinabés se sont rassemblés samedi à Ouagadougou dans une ambiance festive pour apporter leur "soutien sans faille" à la junte qui a pris le pouvoir le 24 janvier en renversant le president élu Roch Marc Christian Kaboré, a constaté un journaliste de l'AFP."Vive le MPSR", la junte du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, "Vive (le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo) Damiba", le chef du MPSR qui a été investi mercredi président du Faso par le Conseil constitutionnel, ont scandé les manifestants, majoritairement vêtus de maillots blanc et jaune à l'effigie du nouvel homme fort du pays. "Nous sommes avec l'armée de jour comme de nuit. Nous sommes ici pour les encourager dans leur volonté de ramener la paix et la sécurité au Burkina Faso", a lancé Tiendrebeogo Adama, dit "colonel", un des principaux orateurs de la manifestation. Dans le sillage du Mali et du Niger voisins, le Burkina faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violences djihadistes qui ont fait plus de 2.000 morts et plus de 1,5 millions de déplacés. Contrairement aux rassemblements du temps du président Kaboré la plupart du temps réprimés par la police, la manifestation s'est déroulée sans incident et a été suivie par un grand concert avec une pléiade de musiciens burkinabè. "Notre lutte qui a abouti à la fin du régime Kaboré a certes été parachevée par l'armée, mais elle n'a pas un blanc seing pour agir à sa guise. Elle doit répondre aux aspirations pressantes du peuple", a prévenu Valentin Yambkoudougou, un des organisateurs. (Belga)