"Disney on Ice" de retour à Forest National ou quand la magie opère de nouveau

Le spectacle "Disney On Ice" marque ce week-end le retour des grands événements à Forest National, en région bruxelloise. Un spectacle haut en couleurs qui a réuni des milliers de spectateurs leur faisant retrouver des sensations oubliées après près de deux ans de pandémie.

La troupe, composée d'une cinquantaine de patineurs et patineuses, a envahi la salle de Forest National dès vendredi soir 19h00 pour une première féérique. Les plus grands héros de Disney (Vaiana, Raiponce, la Belle et la Bête, la Petite Sirène et la Reine des Neiges) ont enchainé les prestations sur la piste de patinage avec des costumes et décors éblouissants pour le plus grand plaisir des nombreux enfants présents. "Nous sommes ravis que 'Disney On Ice' revienne en Belgique après les différents confinements (liés à la pandémie de coronavirus) et offre une belle expérience de divertissement et des souvenirs à vivre en famille", a déclaré Kenneth Feld, directeur général de Feld Entertainment, qui produit le spectacle. La reprise des grands événements dans la commune bruxelloise allait de pair avec la réactivation de la zone de stationnement instaurée autour de la salle de concert. "Le stationnement lors de soirs de concert entre 19h30 et minuit dans une zone événement coûte 5 euros de l'heure sans carte de dérogation valable afin d'inciter les usagers à privilégier les transports en commun et de protéger les riverains du stationnement sauvage", avait rappelé Parking Brussels, l'agence de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale. Sans ticket de stationnement valide, l'amende s'élève à 50 euros. Quelques embarras de circulation aux abords de la salle ont d'ailleurs été constatés avant et après les représentations de vendredi et samedi. À la suite du dernier Codeco, le baromètre Corona - qui fixe des règles sanitaires pour les événements publics - est passé du code rouge au code orange. Cela signifie que les salles de spectacles peuvent avoir une capacité d'accueil plus élevée allant jusqu'à 60-90% (contre 50-70% en code rouge). Le Covid Safe Ticket reste toutefois une condition d'accès (à partir de 50 personnes à l'intérieur) et le port du masque est obligatoire. La prochaine tournée de "Disney On Ice" à Forest National a d'ores et déjà été programmée. Elle aura lieu du 15 au 19 février 2023. (Belga)