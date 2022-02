Greet Minnen visera son 9e titre ITF dimanche

Greet Minnen jouera dimanche la finale du tournoi de tennis ITF W60 d'Altenkirchen, une épreuve en salle sur moquette dotée de 60.000 dollars disputée en Allemagne.

La N.4 belge, 91e mondiale, est la tête de série N.1 à Altenkirchen. La Campinoise de 24 ans a justifié son rôle de favorite dans sa demi-finale face à la gauchère géorgienne Mariam Bolkvadze, 168e au classement de la WTA, qu'elle n'avait encore jamais rencontrée. Elle s'est imposée en trois sets 6-1, 4-6 et 6-1 après 1h52 de jeu. En finale, Minnen rencontrera la gagnante de la deuxième demie qui opposera la qualifiée russe Erika Andreeva (WTA 279) à l'Ukrainienne Daria Snigur (WTA 137/N.5). Greet Minnen compte huit titres ITF à son palmarès dont le dernier, et le plus important, est un W25 à Yokohama au Japon en 2019. Cette année, Greet Minnen a été éliminé au premier tour du tournoi WTA de Melbourne 2 et de l'Open d'Australie. Elle a ensuite atteint les quarts de finale de l'ITF W60 de Grenoble la semaine dernière avant de se rendre à Altenkirchen. (Belga)