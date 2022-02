Les funérailles de Roger Lambrecht ont eu lieu à Eksaarde

L'adieu à Roger Lambrecht, l'ancien président du club de football du Sporting Lokeren, L'adieu à Roger Lambrecht, s'est déroulé samedi à Eksaarde (hameau de Lokeren) en l'église Notre-Dame de l'Ascension. De nombreuses personnalités du football belge comme Aimé Anthuenis, Georges Leekens, Jean-Marie Pfaff et les frères Patrick et Richard Orlans ont assisté à la cérémonie. D'autres membres du Sporting Lokeren, radié en 2020, comme Willy Reynders et quelques joueurs, ainsi qu'une délégation du nouveau Lokeren-Tamise, dont le président Han Van Duyen, ont également assisté aux funérailles.

Décédé le mardi 15 février à l'âge de 90 ans, Roger Lambrecht était devenu président du Sporting Lokeren en 1994 en succédant à Gaston Keppens. Il est resté à la tête du club pendant 25 ans et a remporté la Coupe de Belgique en 2012 et 2014. L'église Notre-Dame de l'Ascension d'Eksaarde était bien remplie pour dire adieu à l'ancien dirigeant. Quelques grands noms du football belge qui ont connu Roger Lambrecht étaient présents aux côtés de la famille de l'ancien magnat des pneus. Après la cérémonie, des supporters du Sporting Lokeren ont formé une haie d'honneur et ont applaudi le passage du cercueil pour rendre un dernier hommage à Roger Lambrecht. (Belga)