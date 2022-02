Nele Gilis battue en quarts de finale à Washington par la N.1 mondiale de Squash

Nele Gilis n'a pas réussi à inquiéter la N.1 mondiale vendredi en quarts de finale du Squash on fire Open, une épreuve du PSA World Tour de squash dotée de 50.000 dollars, qui se joue à Washington.La native de Mol, qui est 13e mondiale et 5e tête de série dans la capitale fédérale américaine, s'est inclinée en trois manches face à l'Egyptienne Nour El Sherbini. La rencontre qui a duré 25 minutes s'est terminée sur la marque de 11-5, 11-1 et 11-6. (Belga)