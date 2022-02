Novak Djokovic lance sa saison face à Lorenzo Musetti, Goffin opposé à un qualifié

Le N.1 mondial de tennis Novak Djokovic va finalement pouvoir débuter sa saison 2022 cette semaine à l'occasion du tournoi ATP 500 de Dubaï. Le Serbe débutera dans les Émirats arabes unis contre le jeune Italien de 19 ans Lorenzo Musetti (ATP 57).

On se souvient que le Transalpin avait mené deux sets à zéro face à "Nole" l'an dernier en huitièmes de finale à Roland-Garros avant de devoir abandonner épuisé dans le cinquième set. Djokovic allait ensuite remporter le tournoi. Le Serbe, dont la dernière apparition dans une compétition officielle remonte à la Coupe Davis en décembre, n'avait pu disputer l'Open d'Australie en janvier en raison de sa non-vaccination contre le Covid. Après avoir été placé en quarantaine à son arrivée à Melbourne, il avait finalement été renvoyé par les autorités australiennes pour non-respect des obligations imposées en Australie en matière de lutte contre la pandémie. Djokovic peut jouer à Dubaï, car les Émirats n'exigent pas de vaccination. David Goffin (ATP 48) abordera ce tournoi sur surface dure d'une dotation de 2.794.840 dollars face à un qualifié. Le N.1 belge jouera son 7e tournoi de l'année. Il s'est incliné dès son premier match à quatre reprises dont ces deux dernières semaines à Rotterdam et Doha. En cas de victoire, le Liégeois rencontrera au 2e tour le vainqueur du match entre le Canadien Denis Shapovalov (ATP 12/N.6) et le Hongrois Marton Fucsovics (ATP 36). (Belga)