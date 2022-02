Pourparlers sur l'Ukraine - Est de l'Ukraine: plus de 1.500 violations de la trêve en 24h, selon l'OSCE

Les observateurs de l'OSCE ont enregistré plus de 1.500 violations de la trêve censée être en vigueur sur le front dans l'est de l'Ukraine en 24 heures, ont-ils annoncé dans un communiqué, un record cette année.De jeudi soir à vendredi soir, les observateurs ont recensé 591 violations dans la région de Donetsk et 975 dans celle de Lougansk, tenues en partie par des séparatistes pro-russes en guerre contre Kiev. (Belga)