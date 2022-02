Pourparlers sur l'Ukraine - Ukraine: Zelensky a dit à Macron sa "volonté de ne pas riposter aux provocations" russes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré samedi soir à son homologue français Emmanuel Macron qu'il ne "riposterait" pas aux "provocations" russes dans l'est de l'Ukraine et qu'il restait prêt au "dialogue" avec Moscou."Il a dit sa volonté de ne pas riposter aux provocations le long de la ligne de contact", a déclaré la présidence française, évoquant les "derniers efforts" pour "éviter un conflit majeur en Ukraine" avec aussi un entretien prévu dimanche entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. (Belga)