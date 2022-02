Red Flames - Les Red Flames écartent les Galloises aux tirs au but et joueront la finale

La Belgique jouera la finale de la Pinatar Cup, un tournoi international de football féminin, après sa victoire acquise aux tirs au but contre le pays de Galles (0-0, 3-1 t.a.b.) samedi dans la région de Murcie en Espagne.

Après une large victoire contre la Slovaquie (4-0), les Red Flames défiaient le pays de Galles, vainqueur de l'Écosse (3-1) dans son quart de finale. Privé de Tessa Wullaert, blessée pour la suite de la compétition, Ives Serneels a notamment titularisé en attaque Yana Daniëls, une première depuis mars 2019. Malgré plusieurs possibilités, la Belgique n'a pas été capable de faire sauter le verrou gallois. Le score affichant 0-0 après 90 minutes, les deux équipes ont disputé une séance de tirs au but, de laquelle sont sorties victorieuses les Flames (t.a.b. 3-1). Diede Lemey s'est illustrée dans les buts avec trois tentatives galloises arrêtées. Mardi, les Belges affronteront la Russie en finale. Samedi, les Russes ont écarté l'Irlande (1-0) dans l'autre demie. En Espagne, les Red Flames préparent leurs prochaines rencontres de qualifications pour la Coupe du monde 2023 et son championnat d'Europe cet été en Angleterre. La Belgique doit aller affronter le Kosovo et l'Albanie, chez eux, pour ses deux prochaines rencontres de qualifications pour la Coupe du monde 2023, les 7 et 12 avril. Le championnat d'Europe, prévu l'an dernier mais reporté en raison de la crise sanitaire, se déroule lui du 6 au 31 juillet en Angleterre. La Belgique a été versée dans un groupe avec la France, l'Italie et l'Islande. (Belga)