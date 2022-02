Tempête Eunice - Encore une cinquantaine d'interventions pour les pompiers du Brabant wallon samedi matin

Les pompiers du Brabant wallon avaient encore une cinquantaine d'interventions à gérer samedi matin, au lendemain du passage de la tempête Eunice, a indiqué la zone de secours brabançonne. Les opérations encore à effectuer se déroulent notamment à Braine-l'Alleud, Nivelles et Wavre.Très sollicités lors du passage de la tempête Eunice sur le territoire belge, vendredi après-midi, les pompiers du Brabant wallon ont enregistré plus de 400 appels à l'aide. Toutes les équipes des différents postes de la zone de secours ont dû être déployées sur le terrain jusqu'environ minuit, vendredi. Le travail a repris vers 07h00 samedi. La plupart des missions ont concerné des branchages et arbres arrachés qui obstruaient des voiries. De nombreuses chaussées ont par ailleurs dû être temporairement fermées à la circulation, dont la chaussée de Wavre à hauteur de Lathuy, la nationale 93 à Villers-la-Ville, la chaussée de Charleroi à Perwez ou encore la nationale 275 à hauteur de Court-Saint-Étienne. (Belga)