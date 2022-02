Allemagne: le parc à thème "Holland-Park" ouvrira au printemps près de Berlin

La petite ville allemande de Panketal, aux portes de Berlin, accueillera au printemps un coin de verdure néerlandais. Avec 10 hectares de tulipes et de façades vertes et blanches, un moulin et quelques spécialités gustatives de nos voisins du nord, le parc à thème "Holland-Park" pourra accueillir entre 1.000 et 1.500 personnes par jour, voire plus le week-end.

Derrière ce projet de 28 millions d'euros se cache le Néerlandais Theo Roelofs. Expatrié depuis près de trois décennies en Allemagne, cet homme de 56 ans gère déjà plusieurs jardins à thèmes. "Holland-Park", il en rêvait depuis 20 ans, de son propre aveu. Aux Pays-Bas, "je visitais en famille un musée à ciel ouvert près d'Amsterdam, avec des moulins-à-vent et de petites maisons peintes en vert foncé et aux châssis blancs", se remémore-t-il. Le bâtiment principal du parc abritera un marché proposant des produits de la gastronomie néerlandaise. Le complexe rassemblera en outre une jardinerie, une plaine de jeu extérieure et une salle d'escalade. La cour reliant ces espaces prendra le nom de "Binnenhof". En plein air, des toboggans et une petite ferme sont aussi prévus pour les plus jeunes. Tout autour du parc s'épanouiront des fleurs, dont des tulipes, l'emblème national. Le parc emploiera environ 140 personnes. (Belga)