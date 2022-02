ATP Rio de Janeiro - Carlos Alcaraz surclasse Diego Schwartzman et écrit l'histoire

Les superlatifs manquent quand il s'agit de décrire le talent de Carlos Alcaraz (ATP 29/N.7). L'Espagnol, 18 ans à peine et souvent comparé à Rafael Nadal, est devenu le plus jeune vainqueur d'un tournoi ATP 500 en battant l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 14/N.3) en finale à Rio de Janeiro, tournoi joué sur terre battue et doté de 1.815.115 dollars. Sur l'ocre brésilienne, Alcaraz a dominé les débats et s'est imposé 6-4, 6-2 en 1h26.

Cette victoire d'Alcaraz vient ponctuer une semaine de qualité, lui qui a d'abord écarté son compatriote Jaime Munar (ATP 89) avant de battre le terrien argentin Federico Delbonis (ATP 37), la tête de série N.1 italienne Matteo Berrettini (ATP 6) et le toujours redoutable Fabio Fognini (ATP 38). En finale, il a empêché Diego Schwartzman, 29 ans, de devenir le premier joueur à remporter deux fois le tournoi de Rio, après une première victoire en 2018. Le droitier de Buenos Aires, 1m70, affiche le ratio 4 victoires pour 10 défaites en finale sur le circuit ATP. Il avait déjà perdu en finale il y a une semaine à Buenos Aires, battu par le Norvégien Casper Ruud. Alcaraz, vainqueur du Masters NextGen fin 2021, a ajouté un deuxième titre à son palmarès, ouvert en juillet 2021 à Umag. Lundi, il fera sa première entrée dans le top 20 mondial et figurera au 19e rang. (Belga)