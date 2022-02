Féminicide à Jumet: l'auteur présumé placé sous mandat d'arrêt

L'auteur présumé du féminicide à la rue de la Station à Jumet samedi matin a été inculpé et placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction, a indiqué dimanche le parquet de Charleroi, confirmant une information de Sudinfo. Le suspect, âgé de 52 ans, est connu de la justice pour des faits de violence envers des femmes et était recherché à la suite de plusieurs condamnations.Les secours et la zone de police locale sont intervenus samedi matin dans un salon de coiffure rue de la Station à Jumet (Charleroi, province de Hainaut). Une femme née en 1964 a été tuée de plusieurs coups de couteau de la part de son compagnon. "C'est lui-même qui a alerté les secours. La police l'a privé de liberté sur les lieux", avait précisé le parquet de Charleroi. L'auteur présumé des faits a été auditionné avant d'être présenté à un juge d'instruction, qui a décidé de l'inculper et de le placer sous mandat d'arrêt. Ce dernier est connu de la justice pour des antécédents judiciaires de violences envers des femmes. Selon le parquet de Charleroi, l'individu était activement recherché à la suite de plusieurs condamnations. "Et d'après les informations à notre disposition, il semblait avoir quitté la Belgique." Le quinquagénaire comparaîtra dans les prochains jours devant la chambre du conseil de Charleroi, qui devra confirmer ou non sa détention préventive. (Belga)