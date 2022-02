Intempéries - La vitesse des trains limitée à 80km/h dans toutes les provinces en code orange

La vitesse des trains est limitée à 80 km/h depuis 19h00 dimanche dans les provinces pour lesquelles l'IRM a émis un avertissement orange aux vents, à savoir les deux Flandres, Anvers et le Hainaut, ainsi qu'à la Côte; a indiqué Frédéric Petit, porte-parole du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, Infrabel.Il avait déjà été décidé plus tôt de limiter les trains à 80 km/h entre Bruges et la Côte à partir de 19hOO. Mais l'IRM a ensuite étendu son avertissement à d'autres provinces. Cette limitation est en vigueur jusqu'à la fin du service des trains. (Belga)