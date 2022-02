Jonas Gerckens et Emma Plasschaert élus marins de l'année

Jonas Gerckens et Emma Plasschaert, pour la quatrième fois tous les deux, ont reçu le trophée de marin de l'année décerné de façon virtuelle par la fédération belge de voile dimanche.

Skipper Volvo de la course au large, Jonas Gerckens a déjà été couronné en 2013, 2017 et 2018 et avec quatre trophées fait aussi bien que Sebbe Godefroid. Cette année, le Liégeois a pris la 4e place de la Transat Jacques Vabre avec le Volvo 164 en Class 40, associé au Français Benoit Hantzperg. Il fut aussi médaillé d'argent avec les Red Dolphins au championnat d'Europe et médaillé de bronze au championnat du monde de course au large en double mixte avec Sophie Faguet (Figaro 3). Emma Plasschaert, 28 ans, a conquis elle un deuxième titre de championne du monde de Laser Radial et décroché une 4e place aux JO de Tokyo cet été, au pied du podium olympique. Le trophée de l'année a été décerné à Anouk Geurts et Isaura Maenhaut (49erFX), 7e des Mondiaux et 14e aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier. Les récompenses n'avaient pas été décernées l'an dernier. (Belga)