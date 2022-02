Les Belges à l'étranger - Loïs Openda et Vitesse arrachent un point à Utrecht dans les arrêts de jeu

Dimanche après-midi, Vitesse et Loïs Openda ont partagé l'enjeu en déplacement à Utrecht (1-1) dans le cadre de la 23e journée d'Eredivisie. Deux Belges ont aussi disputé le match entre le PSV et Heerenveen.

Moussa Sylla a inscrit le premier but de la rencontre entre Utrecht et Vitesse (1-0, 14e). Loïs Openda était titulaire pour les visiteurs et a disputé toute la rencontre sur le front offensif d'une équipe déforcée à partir la 65e minute après l'exclusion de Grbic. Malgré l'infériorité numérique, Vitesse a réussi à égaliser dans les arrêts de jeu, grâce à un but de Doekhi (90e+2). Le PSV s'est imposé, 3-1, face à Heerenveen grâce à des buts de Madueke (13e), Gotze (46e) et Veerman (50e). Halilovic a inscrit le seul but des visiteurs (36e). Yorbe Vertessen est monté à la 90e minute pour le PSV, tandis qu'Anas Tahiri était rentré en jeu 3 minutes plus tôt du côté d'Heerenveen. Le match nul entre Vitesse et Utrecht ne change pas le classement et Vitesse, 6e avec 37 points, est toujours talonné par Utrecht (36 points). Le PSV (52 points) reste dans la course au titre, à 5 longueurs derrière l'Ajax et avec un point d'avance sur Feyenoord. Heerenveen, qui reste sur six défaites consécutives en championnat, est 11e avec 25 points. En Turquie, Muhammed Mert a fait une brève apparition pour Hatayspor dans la défaite des siens en déplacement à Fenerbahçe, 2-0. Mert est monté à la 87e minute, alors que Dursun avait déjà inscrit un doublé sur pénalty (67e et 81e). Fenerbahçe est 5e avec 43 points, tandis qu'Hatayspor est 8e avec 39 points. (Belga)