Les Red Sharks bouclent leur campagne par une défaite devant l'Allemagne

Les Red Sharks, l'équipe nationale belge masculine de waterpolo, n'ont pu éviter une quatrième défaite en autant de rencontres de leur tournoi de qualification du championnat d'Europe 2022. Dimanche à Kranj, en Slovénie, les Belges se sont inclinés 5-16 face à l'Allemagne. Le score des périodes a été le suivant : 1-3, 1-6, 2-4 et 1-3.

Les buts belges ont été inscrits par Niels Van der Linden (1e, 1-0; 24e, 4-13), Simon Van der Jeugt (10e, 2-5), Ward Gheysen (17e, 3-9) et Jay Van Hoey (26e, 5-14). Les Sharks avaient été dominés par Slovénie (10-15), la France (4-20) et la Suisse (11-15) dans leurs trois autres matchs. Ils terminent quatrième et dernier du groupe A avec 0 point. Seuls les deux premiers de ce groupe rejoignent la phase finale qui se déroulera à Split en Croatie et qui réunira seize équipes entre le 27 août et le 10 septembre. Sport au riche passé dans notre pays avec pas moins de six médailles olympiques, quatre en argent et deux en bronze entre 1900 et 1936, ou entre trois médailles de bronze à l'Euro entre 1927, 1934 et 1947, le waterpolo a retrouvé des couleurs en Belgique avec le retour au premier plan des formations nationales en 2018 : les Red Sharks (messieurs) et les Black Waves (dames). Celles-ci ont aussi concédé quatre défaites lors de leur tournoi de qualification aux championnats d'Europe disputé à Zredjanin en Serbie : 9-23 contre la Turquie, 7-14 face à la Suisse, 2-33 des oeuvres de la Grèce et 7-19 contre la Serbie. (Belga)