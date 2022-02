Une autopsie lundi sur le corps de l'octogénaire retrouvée morte à Hamont-Achel

Une autopsie sera réalisée lundi sur le corps de la femme de 82 ans qui a été découverte sans vie dans un logement de Hamont-Achel (province de Limbourg). Des traces de violence ont été relevées et le décès est donc considéré comme suspect.C'est un membre de sa famille qui a découvert le corps de l'octogénaire. Un médecin légiste et une équipe scientifique de la police judiciaire fédérale limbourgeoise se sont rendus sur place pour procéder aux premières constatations et relever les premiers indices sur le corps. Un juge d'instruction a été désigné. (Belga)