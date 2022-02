Burkina: au moins 55 morts dans une explosion de dynamite sur une mine d'or artisanale

Au moins cinquante-cinq personnes ont été tuées et autant de blessées lundi dans l'explosion d'un stock de dynamite sur un site artisanal d'extraction d'or dans le sud-ouest du Burkina Faso, ont annoncé à l'AFP des sources provinciale et médicale."L'accident s'est produit lundi après-midi sur le site d'orpaillage de Gomgombiro (sud-ouest), le bilan provisoire fait état d'une cinquantaine de personnes décédées", a précisé à l'AFP une source provinciale qui s'est rendue sur les lieux. Une source hospitalière a elle fait état de 55 morts et précisé avoir recensé 55 blessés, dont des femmes et des enfants. (Belga)