Chloé Caulier et Nicolas Collin champions de Belgique en escalade de bloc

Chloé Caulier est devenue samedi, à Courtrai, championne de Belgique d'escalade de bloc ("boulder") pour la septième fois de sa carrière.

Caulier a devancé Lucie Delcoigne et Lorraine Kervyn, décrochant ainsi un septième titre de rang. Le dernier date cependant de fin 2019, à Liège, car il n'y a pas eu de championnats de Belgique en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Chez les messieurs, Nicolas Collin succède à Simon Lorenzi. Hannes Van Duysen, 17 ans, champion du monde chez les jeunes, a pris l'argent, le bronze revenant à Ties Vancraeynest. L'escalade figurait pour la première fois au programme olympique lors des Jeux de Tokyo l'été dernier. Les concurrents avaient participé à une épreuve combinant trois spécialités, l'escalade de difficulté ("lead"), le bloc et la vitesse. À Paris, il y aura deux compétitions distinctes, une réunissant le bloc et la difficulté et l'autre uniquement de vitesse. (Belga)