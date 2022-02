Conflit en Ukraine - Le président ukrainien a discuté de la reconnaissance russe des séparatistes avec Biden

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi soir s'être entretenu avec le président américain Joe Biden de la décision de Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance des républiques séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine."Ai discuté des événements des dernières heures avec le président des Etats-Unis", a-t-il écrit sur Twitter dans une première réaction, juste avant le début d'un Conseil de sécurité et de défense nationale. Cet entretien téléphonique de 35 minutes, selon la Maison Blanche, s'est déroulé lundi soir pendant l'allocution du président Poutine. Mais aucune des deux parties n'a donné de détails sur son contenu. Une conversation avec le Premier ministre britannique Boris Johnson est également prévue, a poursuivi M. Zelensky. Il avait précédemment tweeté à propos de "consultations en urgence" avec le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Le président ukrainien doit par ailleurs s'adresser à la nation plus tard dans la soirée lundi. Vladimir Poutine a décidé lundi de reconnaître l'indépendance des séparatistes prorusses d'Ukraine. Cette reconnaissance russe des séparatistes vient court-circuiter le processus de paix issu des accords de Minsk de 2015, signé par la Russie et l'Ukraine, sous médiation franco-allemande, et qui visait justement un retour sous souveraineté ukrainienne de ces zones. Les dirigeants occidentaux ont promis des sanctions contre Moscou en cas de reconnaissance unilatérale de ces territoires de l'est de l'Ukraine, où vivent environ trois millions de personnes, selon des estimations. (Belga)