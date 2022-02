La FEF contre l'instauration d'un concours d'entrée aux études de médecine

La Fédération des étudiants francophones (FEF) indique lundi s'opposer fermement à la proposition des doyens, et du président du MR, d'instaurer un concours d'entrée aux études de médecine. Selon elle, un tel système renforcerait la pénurie actuelle de médecins et accentuerait les inégalités d'accès aux études.

"Une mécanique de concours irait à l'encontre des besoins de la population et condamnerait les habitants à vivre dans un système de soins de santé inaccessible, toujours à bout et incapable de répondre à des situations de crises", souligne la FEF dans un communiqué. "La ministre Glatigny elle-même insistait fin 2021 sur l'importance d'offrir des soins de qualité à la population, et reconnaissait le risque de pénurie auquel nous faisons face actuellement. Elle expliquait d'ailleurs à l'époque ne pas être 'convaincue qu'il faille augmenter le filtre'", rappelle la fédération. L'enseignement en Communauté française étant un des plus inégalitaires de l'OCDE, les filtres d'accès aux études renforcent les inégalités socio-économiques, pointe la FEF. "Le tri social qu'opérerait un concours est inacceptable et va à l'encontre d'un accès équitable aux études supérieures." "Sous prétexte de vouloir défendre les étudiants, le concours d'entrée aux études de médecine sert en réalité un agenda politique motivé par des idéaux élitistes, et ne ferait que plonger un peu plus le monde de la santé dans une crise aux conséquences catastrophiques", conclut la fédération. Cette dernière estime par ailleurs que "toutes les vocations" se présentant dans les facultés de médecine "doivent être accueillies et encouragées". (Belga)