La Ville de Charleroi se passera dorénavant de sapins naturels

La Ville de Charleroi souhaite ne plus acheter de sapins naturels pour décorer les écoles et bâtiments communaux au moment des fêtes de fin d'année. Lundi soir, les conseillers communaux carolos ont ainsi voté le mode de passation et les conditions d'un marché public ouvrant la voie à l'acquisition de sapins fabriqués à partir de bois issus d'exploitations gérées de façon durable ou même de filières de récupération."En tant qu'autorité communale, la Ville de Charleroi était un gros acheteur de sapins naturels. Elle souhaite désormais aller vers des produits écoresponsables", a indiqué la porte-parole de la Ville. Le futur marché portera sur l'acquisition de 550 sapins en bois. Dans le cadre de la procédure approuvée, il sera question de consulter six entreprises ou associations. Par rapport aux sapins naturels, les sapins fabriqués auront le grand avantage d'être réutilisables pendant plusieurs années. "Cette solution nous est apparue comme la meilleure pour respecter à la fois les traditions et les enjeux écologiques", a affirmé la porte-parole de la Ville. (Belga)