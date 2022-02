Conflit en Ukraine - L'Allemagne se dit prête à déployer plus de soldats en Lituanie

L'Allemagne est "prête" à déployer plus de soldats en Lituanie, dans le contexte de la crise autour de l'Ukraine, a déclaré mardi la ministre fédérale de la Défense Christine Lambrecht, lors d'une visite dans le pays balte.

"L'Otan a renforcé nos mesures communes de réponse à la crise dans le cadre de la NRF (Force de réponse de l'Otan) et l'Allemagne est, elle aussi, prête à fournir des forces terrestres, maritimes et aériennes supplémentaires dans le cadre de ce renforcement", a dit Mme Lambrecht à la base militaire lituanienne de Rukla, où stationne un bataillon multinational de l'Otan dirigé par l'Allemagne. "Nous comptons sur une solution diplomatique à la crise russe. Mais cela nécessite une dissuasion militaire crédible", a ajouté la ministre. "La Russie agit comme un agresseur et on ignore jusqu'où elle poussera son agression", a-t-elle dit, à propos de la reconnaissance par Moscou de provinces ukrainiennes séparatistes pro-russes. L'Allemagne a décidé récemment de porter son contingent en Lituanie de 550 à environ 900 soldats, en raison des tensions avec la Russie. Celles-ci ont conduit l'Otan ces dernières semaines à renforcer son flanc oriental et à envoyer des troupes supplémentaires en Pologne, en Roumanie et dans les trois pays baltes. L'homologue lituanien de Mme Lambrecht, Arvydas Anusauskas, a souligné de son côté, lors de leur conférence de presse commune, que "la dissuasion et la défense efficaces ne peuvent être obtenues qu'avec une présence permanente de l'Allemagne et d'autres alliés en Lituanie". "Les menaces créées par la Russie ne sont pas à court terme, donc notre coopération doit être de longue durée", a-t-il ajouté, en soulignant que l'Allemagne prévoyait d'importants investissements dans les infrastructures en Lituanie. (Belga)