Conflit en Ukraine - Témoignage de l'entrée de véhicules militaires près de la ville de Donetsk

Des colonnes de véhicules militaires, dont des tanks, ont été aperçues dans la nuit de lundi à mardi dans les environs de Donetsk, capitale d'une région séparatiste à l'Est de l'Ukraine reconnue comme territoire indépendant quelques heures plus tôt par la Russie, a constaté un reporter de l'agence de presse Reuters.Ce témoin affirme avoir dénombré cinq tanks dans une colonne aux abords de la ville et deux autres ailleurs dans la ville. Reuters précise qu'aucune insigne ne permettait de distinguer l'appartenance de ces véhicules militaires, mais ce mouvement survient quelques heures après la signature d'un traité "d'amitié et d'entraide" avec les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, reconnue dont l'indépendance a été reconnue par Moscou. Le président russe Vladimir Poutine a ensuite ordonné à son armée d'entrer dans ces territoires séparatistes dans l'Est de l'Ukraine pour une mission de "maintien de la paix". Ce reporter précise ne pas avoir observé de tanks dans les rues au cours des jours passés. (Belga)