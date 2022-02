Internet rétabli aux Tonga après la réparation du câble sous-marin

La connexion internet a été rétablie mardi dans les Iles Tonga, ont annoncé les opérateurs télécom, cinq semaines après une immense éruption volcanique qui avait rompu le câble sous-marin qui relie l'archipel au reste du monde.

Les entreprises Digicel et TCC ont assuré que la liaison avait été restaurée sur les deux principales îles du pays, archipel du Pacifique sud, après la réparation du câble sous-marin endommagé sur 80 kilomètres. Les habitants de l'archipel expliquent que les services en ligne redeviennent accessibles, que les e-mails sont rapides après 38 jours de panne et que les appels de l'étranger affluent. "TCC est en train de rétablir son service internet par fibre optique", s'est réjouie l'entreprise dans un message à ses clients. Digicel a assuré que "la connectivité des données avait été rétablie" sur deux îles, après la réparation de "multiples pannes et ruptures". "Nous sommes ravis de constater que nos clients sont à nouveau connectés au monde extérieur", a déclaré Anthony Seuseu, directeur général de Digicel Tonga. Le 15 janvier dernier, les Tonga ont été touchées par une éruption volcanique si puissante qu'elle a été entendue jusqu'en Alaska et a provoqué un tsunami qui a inondé les côtes des îles du pays. L'archipel a été recouvert de cendres et le câble sous-marin reliant le pays aux Iles Fidji a été déchiré sur un tronçon de 80 km, ce qui s'est révélé plus difficile à réparer que prévu. Dans les jours qui ont suivi la catastrophe, les contacts avec les Tonga n'étaient possibles que par quelques liaisons satellitaires. Une certaine connectivité a ensuite été restaurée, mais avec des liaisons limitées. (Belga)